Les habitants de Mako, commune de Tomoronkoto, à travers Dakaractu, ont lancé un cri du cœur à l’endroit de l’État du Sénégal pour une électrification de leur commune à l’instar des autres. Selon Idrissa Diallo, habitant du village de Mako « c’est un gros village qui fait plus de 3.400 habitants qui a trois écoles élémentaires, un collège et un lycée, mais on n’est pas électrifié. On a zéro village électrifié dans la commune de Tomoronkoto. Le chef de l’État qui nous a toujours soutenu doit penser à nous électrifier, c’est plus qu’une urgence c’est une sur priorité ». Pour rappel, le village de Mako est assis sur une mine d’or qui est exploitée par « petewol mining de mako ».





PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

www.dakaractu.com