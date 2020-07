La fillette M (anonymat) ne savait pas qu’elle avait rendez-vous avec la mort par noyade quand son frère et lui ont suivi leur sœur aînée au marigot situé non loin du domicile familial sis au quartier Gomba-garage de Kédougou. Pendant que la sœur aînée faisait le linge, à quelques pas de là, les deux frères (un garçon de 13 ans et sa petite sœur de 6 ans) jouaient dans le marigot.

A l’heure du retour à la maison, la sœur aînée qui ne s’était aperçue de rien demanda à son petit frère si la petite M était déjà rentrée à la maison. Le jeune garçon répondit fraîchement que la petite M était déjà partie en laissant ses chaussures sur les roches. Une fois à la maison, l’on se mit à rechercher la jeune M. Les recherches furent vaines au domicile. Ainsi, le père de M retourna au marigot et entra dans l’eau. C’est qu’il découvrit sous les eaux, le corps sans vie de la petite M à peine âgée de 6 ans.

Très remonté, le père de la petite M s’acharna sur son jeune garçon de 13 ans. Il fut secouru par les gens ameutés par les cris de détresse des autres membres de la famille. Angoissé, le jeune garçon prit la fuite pour aller se réfugier au commissariat urbain de Kédougou.

Alertés, les sapeurs-pompiers et les éléments du commissariat urbain de Kédougou ont effectué le déplacement sur les lieux pour les besoins du constat.

Le corps sans vie de la petite M a été déposé à la morgue du centre de santé de Kédougou laissant toute la famille et le voisinage dans la consternation.

Adama Diaby à Kédougou pour xibaaru.sn