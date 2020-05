Les Jambars sont déployés à la frontière entre le Sénégal et le Mali pour empêcher les cas importés au covid-19 d’entre sur notre territoire. Sur les ondes de la Rfm, le Chef d’Etat Major Général des Armées le Général (Cemga) Birame Diop a indiqué que ses éléments sont déployés à la frontière avec le Mali et la Guinée pour empêcher des infiltrations préjudiciables à notre pays.Toutefois, le Cemga a précisé que les Jambars travailleront en toute synergie avec les forces de défense et de sécurité.

Assane SEYE-Senegal7