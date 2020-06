En marge de sa tournée dans quelques écoles et établissements de la commune de Kédougou ce lundi 29 juin 2020, M Saër Ndao, le gouverneur de région est satisfait du redémarrage des cours.

Cette tournée s’est déroulée en présence d’une escorte de la police, de la gendarmerie, du préfet du département de Kédougou, de l’IEF de Kédougou , de l’inspecteur d’académie du maire de Kédougou, du 1er vice-président du conseil, départemental de Kédougou, du médecin-chef de région et du président de l’Union Régionale des Associations de Parents d’élèves (URAPE) entre autres.

Le CEM Maciré Bâ, le lycée technique industriel et minier Mamba Guirassy de Kédougou, le lycée Kédougou commune 1 et l’école élémentaire de Kénioto-Peulh ont accueilli cette forte délégation. Dans toutes les écoles visitées, tous les membres de la délégation ont bénéficié d’un contrôle strict de la température corporelle et de quelques gouttes de solution de gel hydro alcoolique. Le gouverneur de région et sa délégation ont mis l’accent sur le respect des protocoles établis par le niveau central. La commune de Kédougou peut se réjouir de l’engagement de toutes les familles d’acteurs.

« Nous sommes satisfaits que ce que nous avons vu. Nous avons vu partout que le dispositif mis en place a été respecté. Les protocoles ont aussi été respectés. Et même certains ont pris des initiatives au-delà pour accompagner l’enseignement pour qu’on puisse aboutir à des examens. Cette visite a été une visite de satisfaction Dans toutes les écoles où nous sommes passés, nous avons vu qu’il y a l’engagement des acteurs, l’’engagement des parentes d’élèves, l’engagement des enseignants. Nous avons aussi l’engagement des élèves eux-mêmes mais surtout l’engagement des autorités locales, l’engagement des maires, du président du conseil départemental. A côté des autorités académiques, des autorités sanitaire, nous tous ensemble nous avons pu voir le niveau de vigilance qui a été mis en œuvre n et ça nous rassure davantage pour ce qui est du bon déroulement des enseignements /apprentissages dans les écoles » a confié M Saër Ndao, le gouverneur de région.

Il a par ailleurs promis de trouver des solutions provisoires à la problématique de l’eau au niveau du lycée Kédougou commune 1, victime des intempéries survenues il y a environ 15 jours de cela.

