Le Mouvement pour le Bien-être et la Solidarité (MBS) de M Boye Souaré a procédé ce samedi 2 Mai à la cérémonie de lancement de la distribution de 500 masques aux couches vulnérables dans les communes de Kédougou, Bandafassi et Dindéfélo.

Après avoir secouru les couches vulnérables en sucre et riz, Le Mouvement pour le Bien-être et la Solidarité (MBS) de M Boye Souaré a décidé de renforcer la protection de ces couches vulnérables face à cette pandémie du coronavirus. Cette cérémonie de lancement s’est déroulée ce samedi 2 Mai 2020 au domicile du président M Boye Souaré en présence de quelques membres dudit mouvement.

Le président étant empêché, M Amadou Keita, le secrétaire général du MBS a porté la parole de l’organisation.

«Nous sommes réunis ici toujours dans le cadre de la lutte contre cette pandémie du coronavirus qui constitue une grande inquiétude pour toute la nation et pour le monde entier. C’est pour cette raison que le Mouvement pour le Bien-être et la Solidarité (MBS) par ma voix et au nom de son président M Boye Souaré qui est actuellement bloqué à Paris avons décidé de donner notre participation en masques pour la population de Kédougou. Ce lot est constitué de 500 masques que nous allons distribuer aux personnes vulnérables dans le département de Kédougou Surement, le mouvement aura à faire d’autres actions dans le cadre de la lutte contre le COVID-19» a-t-il confié

Soucieux du bien-être des populations, les membres du MBS ont saisi cette occasion pour faire un bref rappel sur les règles à respecter

«Pour éviter le coronavirus, nous invitons les communautés à bannir les grands rassemblements, à limiter les déplacements, à prôner le lavage des mains. Le coronavirus est une maladie très dangereuse qui inquiète toute la communauté internationale » a confié Mlle Mariama Souaré

Des lots de masques ont été répartis entre les différents représentants du MBS dans les communes de Kédougou, Dindéfélo et Bandafassi.

