Kédougou: Les images de l’accident qui a fait 3 morts

Une collision entre un camion malien et un taxi 7 places s’est produite ce matin sur la RN7. Le bilan est de 3 morts dont deux hommes et une femme. C’est un taxi 7 places qui revenait du site d’orpaillage de Bantako qui est entré en collision avec un camion malien. Le drame s’est produit à environ une quinzaine de Km de la commune de Kédougou. Les sapeurs-pompiers ont évacué les blessés graves et les corps sans vie à Kédougou. Le chauffeur du camion et son apprenti auraient pris la fuite…