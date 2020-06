Encore une saisie de drogue ! Dans un communiqué qui nous est parvenu à Seneweb, le Bureau des relations publiques de la douane informe qu’une saisie de 175 kg de chanvre indien a été réalisée à Mossala, dans la région de Kédougou.

Selon la note, la drogue était conditionnée dans des sacs et dissimulée dans une cachette aménagée sur le châssis d’un camion immatriculé au Mali.

Mais c’était sans compter avec le flair des agents qui n’ont pas mis de temps pour découvrir le subterfuge. La valeur totale du chanvre indien saisi est évaluée à 17 500 000 F CFA.

Cette prise porte à plus 500 kg la quantité de chanvre indien saisie en une semaine, dans le cadre des «Opérations spéciales Covid-19».

Celles-ci se poursuivent sur l’étendue du territoire national et sont menées sur la base d’un protocole spécial édicté par la Direction générale des douanes.