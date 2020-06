Face aux impacts liés à la pandémie du coronavirus, qui empêchent les touristes occidentaux de fouler les sites luxueux de notre pays, les acteurs du tourisme intérieur demandent à l’État du Sénégal de voir comment promouvoir le tourisme intérieur pour inviter les sénégalais à visiter leur pays. Selon Abdoulaye Cissokho, Président du Syndicat d’Initiative du Tourisme de Kédougou, ”nous pensons que le tourisme intérieur est beaucoup plus bénéfique quand on parle de chiffre d’affaires. Ce serait plus bénéfique qu’avec le tourisme d’affaires, les sénégalais découvrent le Sénégal.”

Poursuivant, le Président de l’Association des Guides de Kédougou, Moukhtar Diallo, estime que ”le ministère du tourisme et le président de la République, avec les acteurs du tourisme, doivent avoir une réflexion pour voir comment s’y prendre pour inviter les sénégalais à visiter leur pays”. Ainsi, avec l’appui de l’État, les hôteliers se disent prêts à réduire les tarifs pour permettre aux sénégalais de voyager et passer de bons séjours, selon Moussa Yoro Dansokho.

Kikala Cissokho, maire de Dindéfélo, a déclaré que “beaucoup de sénégalais préfèrent aller à l’extérieur pour faire du tourisme alors qu’au Sénégal, à Dindéfélo par exemple, il y a d’énormes curiosités qui permettraient à un visiteur d’être complètement satisfait”. “Il faut que l’Etat accompagne les opérateurs économiques de Kédougou à développer le secteur touristique pour permettre aux sénégalais de faire le tourisme intérieur”, a déclaré à son tour, Mamadou Hadji Cissé, maire de Kédougou.

Pour rappel, le ministre du tourisme et des transports aériens a récemment lancé le programme “Tamu SÉNÉGAL” qui vise justement à promouvoir le tourisme intérieur.