Keita Baldé a vécue une épisode de racisme à Monaco alors qu’il œuvrer dans le social. En effet l’attaquant Monégasque qui voulait payer le logement à 200 ouvriers a vu sa demande etre rejeté pour des raisons apparente à du racisme.

La demande de Baldé rejetée

200 travailleurs sont contraints de dormir dans la rue à Lleida après le refus de 13 hôtels sollicités par Keita Baldé. furieux, le footballeur a dénoncé ce comportement qu’il qualifie de racisme sur son compte instagaram.

“Il s’agit clairement d’un cas de racisme“

“Nous sommes dans un système désagréable et laid dans lequel la location d’une maison ou autre cause des problèmes pour la couleur de la peau ou pour être d’un autre pays . Je n’abandonnerai pas, je tiendrai ma promesse quoi qu’il en coûte! Je vous demande un peu de patience et de force. Nous avons proposé de payer l’hébergement pour 200 personnes à l’avance pendant 4 mois, mais la plupart des auberges, hôtels et hôtels ont refusé en raison de leur provenance. Il s’agit clairement d’un cas de racisme.”

