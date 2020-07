L’ailier monégasque Keita Baldé aborde dans un entretien à Sky News Sport son élan de générosité à l’endroit de compatriotes sans-abris en Espagne.

Le Sénégalais y parle aussi de son envie de jouer un jour en Premier League comme son compatriote Sadio Mané. Le jeune homme déclare être fier de voir son coéquipier remporter plusieurs trophées à Liverpool.

Vous avez fait un geste incroyable en logeant près de 80 travailleurs sans-abris pendant le confinement. Comment cela s’est-il produit ?

Tout d’abord, il est important de souligner qu’il ne s’agit pas de moi. Il s’agit de faire de bonnes choses. C’est arrivé de manière très spontanée. J’ai vu une vidéo sur les médias sociaux de ces travailleurs sénégalais qui dormaient sur la route, près de ma ville natale à Barcelone, en Catalogne.

Je ne pleure pas très souvent dans ma vie, mais cette fois-ci, j’ai versé quelques larmes. C’est alors que j’ai décidé d’agir personnellement, de les aider et de résoudre le problème. Il fallait que je fasse ce qu’il fallait faire.

Pourquoi était-ce si important pour vous ?

Ma famille m’a éduqué avec de bonnes valeurs et de bons principes. Ce qui s’est passé à Lleida n’est pas quelque chose de nouveau, honnêtement. C’est triste mais cela arrive partout, en Espagne, au Royaume-Uni, en Italie, en France.

J’avais besoin de faire quelque chose et d’apporter un message positif, de donner l’exemple que nous pouvons tous faire le bien. Petit ou grand, ce n’est pas important.

Nous pouvons faire quelque chose pour améliorer la vie des autres. Les mots ne suffisent pas, les campagnes sur les médias sociaux ne suffisent pas. Nous devons agir et résoudre les problèmes en faisant quelque chose de bien.

Est-il exact que certains hôtels ne voulaient pas des travailleurs au début ? Vous avez surmonté ce problème, mais quel était le défi à relever ?

Oui, c’est vrai. Au début, cela semblait plus facile, mais il fallait faire quelque chose. Les problèmes font partie de notre vie, la meilleure approche est de se concentrer sur la recherche et l’apport de solutions. Et c’est ce que nous avons fait. Les travailleurs sont heureux, nous sommes heureux.

En Angleterre, nous avons vu Marcus Rashford utiliser sa position pour faire des actions positives. Vous avez agi de cette manière. Est-ce l’image du footballeur utile à la communauté ?

Ce qui est vraiment important, c’est le message et non le messager. Nous, les footballeurs, avons le privilège de parler à des millions de personnes, nous devons donc prendre la responsabilité de notre rôle social en tant que sportifs pour éduquer et donner des messages positifs.

J’ai été en contact avec beaucoup de mes amis et collègues : Koulibaly, Sadio Mane et d’autres. Ils sont tous très ouverts à l’idée de faire quelque chose. Le football est une grande famille.

Qu’avez-vous ressenti en voyant les joueurs de la Premier League mettre un genou à terre pour soutenir Black Lives Matter ?

C’était un bon message. Un signe que vous pouvez éduquer les gens et partager certaines valeurs positives.

Quelle est votre expérience personnelle du racisme dans votre carrière et que peut-on faire pour surmonter ce problème dans la société ?

Je pense qu’il ne s’agit pas de football mais plutôt de la vie de tous les jours. Je n’ai pas souffert de ce problème sur le terrain mais j’ai été proche de certains de mes collègues comme Koulibaly qui ont eu de mauvaises expériences. Tout part de l’éducation et des valeurs.

Notre travail nous permet de parler plus fort que les autres, nous devons donc élever la voix et partager des messages d’égalité, de respect et d’unité.

Votre coéquipier en équipe nationale Sadio Mane sera bientôt champion de Premier League. Le voyez-vous devenir une légende de Liverpool ?

C’est une grande réussite pour un joueur sénégalais, mais nous ne pouvons pas oublier qu’il est déjà vainqueur de la Ligue des champions, et meilleur joueur africain de 2019. C’est un type extraordinaire. Nous sommes des amis proches et je suis très fier de lui. Il est entré dans l’histoire de Liverpool, il n’est donc pas difficile pour lui de devenir une légende.

Aimeriez-vous jouer en Premier League un jour ?

Je suis né en Espagne et j’ai grandi à Barcelone, mais je n’ai jamais joué en Liga. Je suis devenu joueur de football et un joueur en Serie A avec la Lazio, puis j’ai déménagé à Monaco et j’ai joué en Ligue 1. J’aime découvrir de nouveaux endroits et relever de nouveaux défis.

Bien sûr, la Premier League et la Liga sont de grands défis pour tout joueur ambitieux. Maintenant, je veux profiter de la prochaine saison avec Monaco et m’améliorer.

Que pensez-vous du retour du football en Angleterre, en Allemagne et en Espagne après son annulation en France?

C’était un peu étrange de voir tout le monde rejouer. En France, nous allons commencer une nouvelle pré-saison la semaine prochaine, il n’y a donc pas beaucoup de temps pour y penser. La seule chose que je peux dire maintenant, c’est que je suis très heureux que le football revienne parce que cela signifie que la vie revient aussi.

Quels sont vos projets pour la saison prochaine ?

Je vais me concentrer sur mon équipe et aborder la nouvelle saison avec une bonne mentalité et en atteignant mon meilleur niveau. J’ai 25 ans, je suis un père maintenant et j’ai mûri en tant qu’homme et en tant que joueur. Il est temps de passer à la vitesse supérieure et de faire à nouveau la différence.

Source : Sky News Sport

