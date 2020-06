Contraints de dormir dans les rues, des centaines de saisonniers qui travaillent à Lléida (Espagne) dans le cadre d’une campagne de fruits vont être bientôt logés par l’international sénégalais, Keita Baldé. Toutefois, la tâche s’annonce très difficile pour l’attaquant Monégasque.

D’après l’AS TV, la campagne de récolte des fruits de cette année 2020 a « été affectée par la pandémie de coronavirus. Et dans ce secteur, jusqu’à 50% des travailleurs sont étrangers ». De nombreux sénégalais se trouvent parmi ces personnes qui sont venus a Lléida pour gagner de l’argent. Mais cela n’a pas l’aire d’être facile, car il n’ont pas où se loger certainement à cause de la couleur de leur peau.

Confinés en Principauté, à cause de la Covid-19, et conscient de la situation dans laquelle vivent beaucoup de ses compatriotes, Keita Baldé décide de leur venir en aide en cette période difficile. Il a demandé de l’aide du sieur Nodiaye Nogay, un enseignant activiste antiraciste qui a promis publiquement de l’aider. Pour ce dernier, la tâche ne va pas être facile pour le sociétaire de l’AS Monaco à cause du racisme.

« Je lui ai dit que ça sera difficile. Cela coûte cher ici d’avoir un appartement pour une personne non blanche même s’il répond aux exigences. Moi avec tout, on m’a refusé des apparemments », a-t-il déclaré à l’AS TV.

Toujours d’après la même source, Keita Baldé va s’expliquer directement via son compte Instagram pour offrir plus de détails sur l’initiative qui a déjà entraîné beaucoup de préjugés plus que prévu.



