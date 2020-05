Le débat autour des propos tenus par Camélia Jordana continue. Alors que deux clans distincts se livrent actuellement une guerre sans merci, voilà que plusieurs personnalités se retrouvent mêlées de près ou de loin par l’affaire. À commencer par Nabilla qui a été citée par l’avocat et chroniqueur Gilles-William Goldnadel dans un tweet assez réducteur.

Ce mardi 26 mai 2020, nouvelle répercussion sur le plateau de l’émission « C que du kif ». Cyril Hanouna et son équipe de chroniqueurs ont en effet abordé le débat une nouvelle fois. Après avoir relevé le fait qu’il a été vivement insulté sur Twitter après avoir tenté de discuter du sujet, Raymond a alors lancé : « Si tu te fais insulter deux, trois fois, tu peux décider de bloquer la personne… ». Si Cyril Hanouna a plus ou moins approuvé cette remarque, Kelly Vedovelli elle, est littéralement sortie de ses gonds.

« Je voudrais juste remettre les choses à leur place ! À aucun moment on ne s’est plaint ! On ne se plaint pas, c’est juste qu’à un moment donné, quand une personne vous insulte sur les réseaux sociaux, moi je pense à toutes les personnes que ça atteint » a lancé la jolie blonde visiblement agacée que le cyber-harcèlement soit pris à la légère. « Il y en a beaucoup ! Il y a des gens au collège, au primaire, au lycée, qui se font harceler gratuitement, et je pense que nous, comme on a un public, ça peut être sympa pour les gens qui souffrent de justement prendre la parole ! » a-t-elle continué.

Kelly Vedovelli quitte le plateau en plein direct

Cyril Hanouna est alors intervenu pour dire à sa chroniqueuse de ne pas s’éloigner du sujet et a alors comparé la situation aux personnalités qui subissent de nombreuses attaques sur les réseaux sociaux à cause de leur célébrité… un fait qui selon lui ne pourrai pas être assimilé au harcèlement scolaire dans un débat.

« Et quand un mec te dit ‘grosse pe, sucr, poufia**e’ ! » s’est interrogée Kelly Vedovelli. De quoi provoquer les rires de ces collègues, amusés de la voir aussi énervée. Cyril Hanouna a alors fait mine de la réprimander : « On ne peut pas dire ça à l’antenne Kelly, on n’est pas sur NRJ12… ». De quoi augmenter son niveau d’agacement et engendrer son départ. Furieuse, la jeune femme s’est en effet empressée de débrancher son micro et de quitter le plateau.

