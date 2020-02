Après son séjour pénible à l’aéroport international Blaise Diagne de Diass (Aibd), l’activiste Kémi Séba est finalement expulsé vers la Belgique. Il était détenu par la police à la zone de transit dès son arrivée à l’aéroport. Selon L’As, son expulsion avant-hier vers Bruxelles avait foiré à cause du refus du commandant de bord de l’embarquer pour des raisons de sécurité.

Selon Me Khoureysi Ba, son client est embarqué vers 22h sur un vol en partance sur Bruxelles. La robe noire dénonce que Kémi Séba soit privé d’avocat, soumis à une diète qui ne dit pas son nom et tabassé dimanche par des flics surexcités. L’avocat a eu à échanger avec lui via le téléphone du commissaire Sarr de la Brigade spéciale de l’aéroport.

