Kenya / Sénégal: L’arbitre controversé de la finale de la ligue des champions africaine sera au siflet

L’arbitre égyptien Gehad Grisha sera au sifflet, ce lundi soir, de la rencontre entre le Sénégal et le Kenya, comptant pour la 3e journée de la phase de poules de la CAN 2019.

International depuis 2008, Gehad Grisha (43 ans) a été sélectionné pour arbitrer lors de la dernière Coupe du monde de football de 2018 en Russie. Il a également dirigé la très polémique finale aller de la Champions League africaine 2019 (Wydad Athletic Casablanca – Espérance Sportif de Tunis) avant d’être suspendu par la Confédération africaine de football (CAF) pour une durée de six mois, ce qui en principe, aurait dû le priver de cette CAN 2019. En cause, sa triste performance lors de cette finale avait été pointée du doigt, notamment par le club marocain Wydad AC, Sauf que la suspension avait finalement été provisoirement levée et Grisha est donc bien de retour sur la scène continentale.

Gehad Grisha sera donc bien là et au sifflet du match du Sénégal dont les dirigeants techniques comme administratifs ne cessent de se scandaliser après la prestation de l’arbitre zambien lors du match Sénégal – Algérie, le 27 juin dernier (défaite 1-0).