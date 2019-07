Kenya vs Sénégal: Le onze de départ officiel des Lions

Le Sénégal affronte le Kanya dans le cadre de la 3e journée des phases de groupes de la Can 2019. Troisièmes de la poule C, les Lions auront besoin d’une victoire ou d’un match nul pour valider leur qualification en 8e de finale.

On notera quelques changements, par rapport au onze de départ du match précédent contre l’Algérie. De retour de blessure, Gana Gueye et Ismaila Sarr retrouvent leur place de titulaire. Henri Saivet fait son apparition pour la première fois dans le onze titulaire. Il prend la place de Krépin Diatta, qui cette fois-ci débute sur le banc. En attaque on aura le trio, Ismaila Sarr; Sadio Mané; Mbaye Niang.

Le onze de départ officiel du Sénégal:

Gardien: Edouard Mendy

Défense: Lamine GASSAMA, Cheikhou Kouyaté, Kalidou Koulibaly, Saliou Ciss

Milieu: Gana Gueye, Henri SAIVET, Pape Alioune Ndiaye

Attaque: Ismaila Sarr, Sadio Mané, Mbaye Niang