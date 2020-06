La suite après cette publicité

C’était l’air du temps, c’est désormais officiel Kevin N’Doram reste au FC Metz. «Prêté par l’AS Monaco lors de la saison 2019-2020 de Ligue 1 Conforama, Kevin N’Doram reste en Moselle ! Le milieu de terrain défensif vient d’être transféré au FC Metz. Il s’est engagé pour quatre saisons et est désormais lié avec le club à la Croix de Lorraine jusqu’en juin 2024. Champion de France en 2017 avec l’ASM, le joueur de 24 ans est apparu à 22 reprises lors du dernier exercice sous le maillot grenat. Le natif de Saint-Sébastien-sur-Loire a grandement participé au maintien des Messins dans l’élite en s’imposant rapidement dans l’entrejeu mosellan. Désormais sous contrat avec le FC Metz, l’international espoirs français (2 sélections) entend bien poursuivre sa progression et aider sa nouvelle formation à se pérenniser en Ligue 1 !»

Le joueur s’est confié au site officiel : «Je suis très heureux et très fier de poursuivre l’aventure avec le FC Metz. Le projet messin m’a séduit et le club m’a prouvé qu’il avait une grande confiance en moi. Désormais, j’ai hâte de retrouver les terrains et le championnat. Je suis impatient de pouvoir continuer à montrer ce que je vaux».