L’aboutissement de 2 ans de négociation

Aujourd’hui, KFC, la chaîne américaine de restauration rapide, a changé de stratégie de pénétration du marché sénégalais, en abandonnant l’idée d’exporter de la viande de volaille au Sénégal, pour finaliser un accord d’exploitation de franchise avec le géant sénégalais du poulet, Sedima, pour l’ouverture de deux restaurants à Dakar.

La Sedima sera détentrice à 100% de la franchise sénégalaise alors que l’exploitation des KFC en Côte d’Ivoire, est menée par une co-entreprise entre Vivo Energy Côte d’Ivoire et KFC Baobab Côte d’Ivoire. C’est la première fois que KFC choisit un producteur avicole et non un distributeur, pour porter le développement de son enseigne dans un pays.

La longueur de la procédure ayant abouti à la signature du contrat est due à la rigueur et à l’exigence dont a fait montre la partie américaine dans la délivrance de son quitus. « Il fallait satisfaire à beaucoup de normes et de standards, car il s’agit d’alimentation pour les humains. Les équipes de KFC ont dû auditer tout notre système, notre organisation, nos investissements, nos installations, etc. », renseigne Anta Babacar Ngom, la DG du groupe Sedima.

