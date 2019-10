Le restaurant Kfc a ouvert ses portes ce vendredi à Dakar. Situé sur la corniche ouest, il est la matérialisation d’un rêve, pour la directrice générale, Anta Babacar Ngom.

En effet, Kfc Sénégal a la particularité d’avoir un personnel composé que de femmes, une soixantaine. Il s’agit de la first lady store au monde.

Un concept qui fait l’objet de débats sur les réseaux sociaux. Ce, depuis que cela a été annoncé sur les pages facebook officielles de Kfc Sénégal et de la directrice générale, Anta Babacar Ngom.

“Derrière le nom du premier restaurant KFC du Sénégal se cache le concept du premier Restaurant KFC au monde 100% féminin. Parce que déjà convaincu par le féminin singulier de notre Directrice générale Anta Babacar Ngom, nous avons décidé de faire confiance au féminin pluriel de notre magnifique équipe. Du manager aux team members, le courage, la détermination, et la motivation d’offrir au Sénégal le meilleur poulet frit du monde s’accorde au féminin chez First Lady”, lit-on sur facebook.

Pour certains, la “First Lady Store” est discriminatoire à l’égard des hommes. Surtout pour ceux, qui “espéraient travailler au sein de cette entreprise”, qui avait récemment fait des annonces de recrutement. Les commentaires sexistes face à ce concept, ne se sont également pas faits attendre.

Du côté des femmes, les avis divergent. Pour certaines, il s’agit d’une discrimination positive, tandis que d’autres jugent que “la vraie lutte c’est de permettre aux femmes d’accéder à l’éducation, de monter en compétences, d’occuper des postes ou elles ont des pouvoirs de décision, d’avoir les mêmes diplômes et d’être efficaces et professionnelles. Le choix doit se faire sur les compétences non sur le genre”.