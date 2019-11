C’est sur les colonnes du journal Observateur de ce jeudi que l’épouse de Seydina Fall Bougazelli a vidé son sac. Mais de quelle manière ! Selon Khady Sané, lorsque son mari cheminait avec le président Macky, ce n’était pas évident à l’époque. Que son mari s’est battu corps et âme pour la réélection du Chef de l’Etat. »Profiter d’une situation pour le clouer au pilori relève d’une lâcheté épouvantable et inhumaine. Etant entendu que la justice s’est saisie de l’affaire, l’on doit pouvoir raison garder et ne pas se laisser aller à des analyses, commentaires et préjugés dégradants. Bougazelli est déjà « mort ». Que les vautours voraces laissent sa dépouille )à sa famille !

Assane SEYE-Senegal7