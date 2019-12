Ameth Saloum Boye qui fut un ancien responsable du Parti socialiste (PS) a beaucoup fait pour la jeunesse de cette formation qu’il a eu à encadrer. Khalifa Sall qui se souvient de cette époque, estime que la jeunesse socialiste dont il faisait partie, avait beaucoup bénéficié de l’expérience et des valeurs qu’incarnait le défunt. Décédé lundi aux Etats-Unis à l’âge de 79 ans, la levée du corps de Ameth Saloum Boye s’est faite en présence de beaucoup de personnalités politiques et religieuses, amis, parents et proches. Le défunt, ancien responsable du Parti socialiste (PS), avait par la suite former dans les années 2000, le Parti socialiste authentique (PSA), qui avait obtenu sa reconnaissance légale en 2007.





