Fraîchement libéré de prison Khalifa Sall a tenu à remercier tous ses souteneurs, « j’éprouve une immense joie, celle de savoir que je peux compter sur des femmes et des hommes, jeunes et moins jeunes, toujours mobilisés et déterminés. Pour beaucoup d’entre vous, pourtant, voilà neuf cents jours que nos regards ne se sont pas croisés, que nous ne nous sommes pas serrés la main, que nous n’avons pas échangé un mot », affirme Khalifa Sall qui renchéri, « cette épreuve a renforcé le lien qui nous unit. Ce lien s’est consolidé dans notre choix de préférer la dignité à la résignation. Il s’est renforcé dans notre détermination à opposer le courage à la peur d’avoir à lutter. Nous n’avons pas choisi le chemin de la compromission ni celui de l’abdication.

Au contraire, nous sommes restés inébranlables et face aux épreuves, nous avons renforcé notre résilience. Rien ne pourra nous arrêter si ce n’est la volonté divine », a écrit l’ancien maire de Dakar.