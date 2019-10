L’ancien de Dakar, Khalifa Ababacar Sall était ce vendredi à Touba. Il a rendu visite au Khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké, avec une forte délégation composée entre autres de Mbaye Touré (son codétenu), des maires Barthélémy Dias, Soham Wardini et Cheikh Gueye et Moussa Tine.

Dans ses échanges avec le Khalife, l’ancien détenu de Rebeuss est revenu sur son séjour carcéral. Il a confié avoir beaucoup appris en prison et fait des recherches notamment sur les écrits de Serigne Touba. « Nous rendons grâce à Serigne Touba pour tout ce qu’il a fait pour l’Islam. Un ami condisciple m’a offert, alors que j’étais en prison, Massalikoul Jinaan et je m’étais mis à faire une étude comparative entre ce poème de Serigne Touba, un autre de El Hadj Malick Sy, le Coran et la Bible. Mais à y voir de plus près, on est frappé par l’approche didactique impressionnante que Massalik offre par rapport à l’accessibilité de l’islam.”

Khalifa Sall a aussi remercié Serigne Mountakha Mbacké pour le rôle qu’il a joué pour sa libération. ”J’ai reçu vos prières et j’ai eu écho du soutien que vous m’avez apporté. Rien ne m’a échappé par rapport à tout ce que vous avez fait dans ce sens. J’ai tenu à venir ici vous faire part de la reconnaissance que j’ai envers Dieu », témoigne-t-il.

Khalifa Sall assure avoir tourné la page sombre de ses déboires judiciaires pour se projeter vers l’avenir. « Ce qui s’est passé, c’est derrière nous. Ce qui est important c’est ce qui est devant nous », dira-t-il.