Khalifa Sall va regagner les siens dans quelques petites heures. Libéré sur décret présidentiel, l’ancien maire de Dakar est en attente de ses avocats et va sortir ce dimanche 29 septembre 2019 à 20 heures.

« Khalifa Sall va sortir cette nuit », c’est la confirmation donnée par ses avocats, Me Khoureychi Ba, Me Kane, Me Ndiaye et Me Mbengue. Il ne reste plus que quelques heures donc à patienter pour ses proches et ses partisans qui ont déjà assailli Rebeuss et ses alentours.