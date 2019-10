L’ancien maire de Dakar fait actuellement face à la presse et à ses militants dans ce qui se révèle sa première sortie après deux ans et demi de privation de liberté. Tout de blanc habillé, Khalifa Sall a adressé ses premiers mots à ses militants pour leur engagement à ses côtés durant toute la durée de son emprisonnement. « J’ai quitté la prison de Rebeuss après deux ans et demi. Durant tout ce temps, vous avez partagé avec moi cette épreuve faite pour les uns de privation et pour les autres de sacrifice. Mais pour moi, ce fut un fort moment de communion avec Allah », a dit un Khalifa Sall ragaillardi par des militants venus très nombreux à sa rencontre. Selon l’ancien édile de la capitale, il n’est pas question de renoncer à ses convictions. Il a demandé à ses militants de « faire front » non sans réaffirmer son attachement aux conclusions des assises nationales qui constituent pour lui, « le document de référence de notre projet ». « Il faudra, bien sûr, les adapter au contexte de notre pays. Nous nous engageons à les mettre en œuvre sans rien omettre et sans rien remettre en cause », ajoute Khalifa Sall qui semble plus que jamais déterminé à briguer le suffrage des Sénégalais lors des échéances futures.