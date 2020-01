L’ex-maire de Dakar multiplie ses visites de courtoisie et de remerciements. Après Me Abdoulaye Wade et d’autres personnalités, Khalifa Sall est annoncé chez Ousmane Sonko.

La rencontre entre les leaders de Taxawu Sénégal et de Pastef est prévue à 17 heures, informe Les chos. Pour rappel, Sonko a été de tous les combats pour la libération de Khalifa Sall.

