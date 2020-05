Bara Touré est vraiment allé trop loin en ég0g£ant ses propres enfants, Serigne Mbacké Touré (4 ans) et Mame Daouda Touré. Face aux enquêteurs, il revient en détail sur les faits et fait des aveux troublants. Il aurait avoué avoir confondu ses enfants a des coqs qu’il devait sacrifier.

” Au moment de ma vie, je n’étais plus moi-même. C’est comme si j’étais dans un rêve. Je me retire de mon lit, comme d’habitude vers 5 heures du matin pour préparer a aller au boulot. C’est au moment que j’ai eu une vision me recommandant d’ég0rg£r deux coqs sur un matelas où mes deux fils avait passé la nuit. Il me fallait le sang que je devais ensuite utiliser ultérieurement pour une décoction avant de sortir de mon domicile.