Coumba Kane est portée disparue depuis mercredi dernier, à Keur Mbaye Fall. Elle est mariée et mère de 4 enfants dont le plus jeune est âgé de 2 ans,D’après le récit de son frère, Khadim dans les colonnes de L’Observateur, la dame, après s’être acquittée des tâches ménagères, a quitté le domicile, vers 10 heures, d’abord pour se rendre à l’hôpital de Pikine et, ensuite, faire d’autres courses au marché Thiaroye.Gagnée par l’inquiétude après plusieurs heures d’absence, sa famille dont son mari, A. Sarr, a entamé les recherches. « Nous avons alors cherché à la joindre sur son téléphone, en vain. Il était éteint. »L’espoir renaît vers 19 heures lorsque le portable de son mari sonne. Au bout du fil, la voix de son épouse qui émet un signal de détresse : « S’il te plait, prends soin de nos enfants ». Avant que l’appel ne soit brutalement coupé. Le numéro ’’Expresso’’ n’est plus joignable.La gendarmerie a été saisie d’une plainte par la famille qui soupçonne un kidnapping.

Assane SEYE-Senegal7