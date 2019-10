Kim Kardashian a fait baptiser ses plus jeunes enfants, Saint, Psalm et Chicago, en Arménie. Comme le relate People, ils ont reçu le sacrement ce lundi à la cathédrale Sainte-Etchmiadzin, dans la ville de Vagharshapat, en présence de Kourtney Kardashian et de ses trois enfants.

Une fan a également immortalisé l’arrivée de la femme d’affaires à la cérémonie, dans une vidéo qu’elle a publiée sur Instagram.

Jérusalem

La seule à ne pas avoir été baptisée dans le pays d’origine de sa mère est North, l’aînée de Kim Kardashian et Kanye West. Son baptême s’était déroulé à Jérusalem. Toujours selon People, la famille résiderait pour son séjour à Erevan, la capitale du pays. Sainte-Etchmiadzin est la cathédrale centrale de l’église apostolique arménienne.

Grand absent néanmoins : Kanye West, qui était, le week-end dernier, à Salt Lake City​.