C’est officiel, Kim Kardashian est milliardaire ! Alors que sa petite soeur Kylie Jenner lui volait la vedette au sein du clan depuis quelques années, Kim, qui a fait la notoriété de toute sa famille, reprend son statut de leader !

C’est grâce à sa célèbre marque de produits de beauté, KKW Beauty, que la jolie brune de 39 ans vient d’acquérir le statut de milliardaire. En effet, la multinationale spécialisée dans les produits cosmétiques, Coty Inc, a annoncé ce lundi 29 juin 2020, qu’elle s’apprête à acheter 20% de parts de KKW Beauty…. un juteux contrat qui permet à la femme de Kanye West d’offrir encore plus de visibilité à sa marque et de garnir son compte en banque déjà bien rempli.

“Ce partenariat va me permettre de me concentrer sur les éléments créatifs, pour lesquels je suis si passionnée, tout en bénéficiant des ressources incroyables de Coty” , a déclaré Kim Kardashian visiblement fière d’avoir réussi à concrétiser un nouveau beau projet.

Kim Kardashian VS Kylie Jenner : deux soeurs dans la course aux milliards

Selon Reuters, ce contrat passé avec Coty valorise la ligne de cosmétiques de Kim Kardashian à 1 milliard de dollars. De quoi reléguer sa petite soeur Kylie Jenner au second plan… quelques semaines après une grosse polémique justement liée aux finances de la jeune femme de 22 ans.

Le 29 mai dernier, Forbes a en effet accusé la maman de la petite Stormi d’avoir menti sur ses revenus et sur la rentabilité de son entreprise Kylie Cosmetics. Le média déclarait d’ailleurs que “la famille Kardashian/Jenner serait prête à tout pour prouver qu’elle est riche, jusqu’à inviter leurs journalistes “dans leurs manoirs, et bureaux de comptable et même jusqu’à créer des retours d’impôts probablement trafiqués”… Espérons que cette fois, les chiffres concernant Kim Kardashian ne sont pas erronés.



Par E.S.