Kim Kardashian, la femme de Kanye West a, comme beaucoup, découvert avec horreur les images de la mort de George Floyd sur Twitter, comme celles des violentes manifestations qui ont suivi et qui ont fait de nombreux blessés. Elle est d’ailleurs tombée sur la photographie d’une manifestante défigurée au visage par un tir de balle en caoutchouc. Cette image, elle ne l’a pas supportée. En repostant le cliché en question, montrant sans aucune censure la blessure de la jeune femme, Kim Kardashian a fait appel au talent de ses nombreux fans pour l’aider à retrouver la victime à qui elle avait un message à faire passer : « C’est déchirant et très inquiétant. Est-ce quelqu’un sait comment je peux entrer en contact avec elle ? J’aimerais l’aider avec ses frais médicaux si elle en a besoin ». Sa communauté s’est exécutée pour retrouver l’identité de la jeune femme qui n’a pas mis longtemps à être découverte pour le plus grand bonheur de la maman de North, Saint, Chicago et Psalm. Une héroïne 2.0.