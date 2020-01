Le monde du basketball et du sport a perdu un géant. La légende de la NBA Kobe Bryant a péri dans un accident d’hélicoptère.

Kobe Bryant, 41 et sa fille Gianna, 13 ans, faisaient partie des neuf personnes tuées dans l’accident d’hélicoptère à Calabasas, en Californie.

Largement considéré comme l’un des plus grands basketteurs de tous les temps, Kobe a transcendé le basketball et le sport, il a influencé et touché la vie de millions de personnes à travers le monde.

Surnommé le « Black Mamba », Bryant a joué toute sa carrière de 20 saisons dans la National Basketball Association (NBA) avec les Lakers de Los Angeles. Il a remporté cinq championnats de la NBA.

Parmi ses nombreuses réalisations remarquables, il a été 18 fois All-Star, 15 fois membre de l’équipe All-NBA, 12 fois membre de l’équipe-type All-Defensive de la NBA et meilleur joueurs (MVP-Most valuable player) de la NBA en 2008.

Pour célébrer le riche héritage de Kobe, voici 10 de ses citations inspirantes sur divers sujets.

Sur la recherche du succès

“Quand vous faites un choix et que vous vous dites : « Voilà ce que je vais devenir quoi qu’il en soit », alors vous ne devriez pas être surpris quand vous le devenez. Ca ne doit pas être vu comme la preuve d’un caractère toxique, car tu visualises ce moment depuis tellement longtemps. Donc quand ce moment arrive, c’est parce que qu’il est dans ton esprit depuis longtemps, il a toujours été là.”

Sur la persévérance

“J’ai joué avec des intraveineuses avant, pendant et après les matchs. J’ai joué avec une main fracturée, une entorse à la cheville, une épaule déchirée, une dent fracturée, une lèvre coupée et un genou de la taille d’une balle molle. Les jeux 15 ne me manquent pas à cause d’une blessure à l’orteil dont tout le monde sait qu’elle n’était pas si grave au départ.”

Sur le leadership

“La chose la plus importante est d’essayer d’inspirer les gens afin qu’ils puissent être formidables dans tout ce qu’ils veulent faire.”

Sur la résilience

Sur la victoire

“Je ferai tout ce qui est nécessaire pour gagner des matchs. Que ce soit en secouant une serviette sur le banc, en donnant un verre d’eau à un coéquipier, ou en inscrivant le tir de la ictoire.”

Sur le surpassement de ses peurs

“La dernière fois que j’ai été intimidé, c’était en classe de karaté quand j’avais 6 ans. J’étais ceinture orange et le professeur m’a ordonné d’affronter un ceinture noire, qui était plus âgé et plus costaud que moi. J’étais terrifié et il m’a botté le cul.

Puis j’ai réalisé qu’il ne m’avait pas botté le cul aussi violemment que je le pensais, et qu’il n’y avait pas de raison d’avoir peur. C’est à ce moment-là que j’ai réalisé que l’intimidation n’existait pas tant qu’on était dans le bon état d’esprit.”

Sur le défi de se remettre des blessures

“Le processus (me pousse à revenir). Je veux voir si je peux. Je ne sais pas si je peux. Je veux le découvrir. Je veux voir. Je vais faire ce que j’ai l’habitude de faire : je vais le décomposer dans sa forme la plus simple, dans ses moindres détails, et le poursuivre. Jour après jour, un jour après l’autre.”

Du lycée pour la NBA directement

“Je veux apprendre comment devenir le meilleur joueur de basket du monde. Pour arriver à cela, je dois apprendre des meilleurs. Les enfants vont à l’école pour devenir médecins ou avocats, etc. et c’est là qu’ils étudient. C’est là qu’ils étudient. Mon lieu d’étude est chez les meilleurs.”

Après avoir découvert qu’il était différent des autres joueurs de la NBA

“Je n’ai jamais considéré le basket comme un travail. Je n’ai pas réalisé que c’était du travail avant ma première année en NBA. Quand je suis arrivé, j’étais entouré d’autres professionnels et je pensais que le basket allait être tout pour eux, mais ce n’était pas le cas. Et je me suis dit : ‘C’est différent’. Je pensais que tout le monde était aussi obsédé par le jeu comme moi.”