Kobe Bean Bryant, né le 23 août 1978 à Philadelphie en Pennsylvanie et mort le 26 janvier 2020 à Calabasas en Californie, est un joueur de basket-ball américain qui a évolué dans la franchise NBA des Lakers de Los Angeles pendant vingt saisons, entre 1996 et 2016.

Même s’il est bien plus jeune que Kobe Bryant, Anthony Davis a pu passer du temps avec l’ancienne star des Los Angeles Lakers, morte dans un accident d’hélicoptère il y a une semaine. C’était en 2012, à l’occasion des Jeux Olympiques de Londres. À l’époque, Davis avait 19 ans et il avait comme coéquipier Bryant donc, mais aussi LeBron James ou Carmelo Anthony.

La semaine fut donc rude pour eux, mais les Lakers se sont relevés. Simplement en restant soudés, comme l’expliquait LeBron James à Sports Illustrated :

En étant ensemble. C’est tout. Simplement en étant ensemble, en ne faisant qu’un. C’est impossible de gérer ça tout seul. N’importe qui peut devenir émotif ou avoir des flashbacks de notre premier match à domicile après l’accident… Nous sommes des frères, et on comprend ça. Donc nous nous sommes soutenus dans ce qui était la semaine la plus dure de notre vie pour certains, et on va continuer à s’appuyer les uns sur les autres, peu importe la suite.

Désormais, les amateurs de 2K20 pourront ajouter un petit écusson noir avec les lettres « KB » sur leurs maillots. Néanmoins, il ne sera disponible que pour les jerseys des Lakers 2019/2020, comme vous pouvez le voir avec LeBron James sur le tweet.

Le joli geste de la firme de jeux vidéos n’est possiblement pas isolé, puisque, qui sait, avec le temps nous pourrions avoir d’autres mises à jour pour honorer l’un des plus grands. Quoi qu’il en soit, ce nouvel hommage confirme que chacun, à son échelle, ne manque pas de faire un petit geste pour un homme qui aura tant donné sur les parquets.