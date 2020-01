La mort de Kobe Bryant et de sa fille Gianna laisse derrière elle une famille brisée. La légende du basket (41 ans) et sa femme Vanessa (37 ans) étaient ensemble depuis près de 20 ans. Quelques semaines avant sa mort, il lui a rendu un bel hommage sur les réseaux sociaux. Si leur relation a connu des hauts et des bas, ils semblaient faits l’un pour l’autre. Seule la mort pouvait les séparer.

Kobe et Vanessa se sont rencontrés en 1999 sur le tournage d’un clip. Alors qu’elle était encore au lycée, la jeune femme de 17 ans avait été sélectionnée pour figurer dans quelques vidéos de hip-hop en tant que danseuse. Kobe, 21 ans, traînait également dans le milieu de la musique dans l’espoir de lancer une carrière qui n’a finalement jamais décollé.

Selon les amies de Vanessa, Kobe est directement tombé sous le charme de la jeune femme. Il lui envoyait des roses et venait la chercher après les cours. Mais leur idylle a rapidement attiré l’attention des médias qui se sont mis à traquer l’adolescente, qui a dû finir sa scolarité à domicile.

Après plus d’un an de relation, le 18 avril 2001, le couple se marie dans l’intimité à Dana Point, en Californie. La famille de Kobe n’est pas présente à la cérémonie. À l’époque, ses parents pensaient que leur fils était trop jeune pour se marier et, selon certaines sources, n’acceptaient pas que son épouse ne soit pas afro-américaine ; Vanessa était moitié mexicaine, moitié irlandaise.

Au cours de leurs premières années de mariage, Vanessa assiste à tous les matchs de son mari et l’accompagne lors d’événements publics. En janvier 2003, elle donne naissance à leur première fille, Natalia Diamante. Mais leur bonheur est de courte durée.

Six mois plus tard, Kobe est accusé d’avoir violé une employée d’un hôtel au Colorado âgée de 19 ans. Après avoir d’abord nié toute relation sexuelle avec la jeune femme, il avoue finalement avoir eu une relation consentie avec elle. Le jour de son inculpation, il tient une conférence de presse au cours de laquelle il clame son innocence. À ses côtés se tient Vanessa. “Je suis en colère contre moi-même et dégoûté parce que j’ai commis un adultère”, déclare-t-il. “J’aime ma femme de tout mon cœur. Elle est ma colonne vertébrale. L’air que je respire. Tu es la personne la plus forte que je connaisse et je suis terriblement désolé de t’avoir fait cela, à toi, et à notre famille”.

L’affaire n’ira finalement pas au procès, la victime présumée ayant refusé de témoigner à l’audience. Mais la réputation du numéro 8 des Lakers en est durablement ternie. Plusieurs sponsors coupent les ponts avec lui. Mais Vanessa, elle, reste.

L’année suivante, le destin les frappe à nouveau. Vanessa fait une fausse couche et Kobe s’en veut: “Nous allions fonder une famille, mais à cause de mon erreur et de cette année difficile, nous avons perdu notre bébé”, déclare-t-il. En mai 2006, le couple accueille finalement une deuxième fille, Gianna Maria-Onore. Après avoir suivi les traces de son père dans le basket, elle est malheureusement décédée à ses côtés dimanche dans le crash d’un hélicoptère à Calabasas, dans le sud de la Californie.

“Je t’aime pour toujours”

Cinq ans plus tard, en 2011, Vanessa demande le divorce, citant des “différences irréconciliables”. Mais le couple finit par résoudre ses problèmes avant que le divorce ne soit prononcé, et annonce qu’il s’est remis ensemble en janvier 2013. Naissent ensuite Bianka, en 2016, et Capri, en juin 2019.

Ces dernières semaines sur les réseaux sociaux, la famille s’était affichée tout sourire à l’occasion des fêtes de fin d’années. Kobe avait également rendu hommage à son épouse sur Instagram. “Il y a 20 ans aujourd’hui, j’ai rencontré ma meilleure amie, ma reine, Vanessa Bryant”, avait-il écrit le 28 novembre 2019. “J’ai décidé de l’emmener à Disneyland ce soir, pour célébrer notre anniversaire à l’ancienne (comme avant que nous ayons nos quatre princesses). Je t’aime pour toujours, ma chérie”.