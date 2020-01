Il avait annoncé son retour, il l’a fait. Kocc Barma est de retour sur snapchat ! Et c’est lors d’un entretien avec Seneweb que « le justicier des réseaux sociaux » a décliné ses motivations. Il a aussi dévoilé la liste de ses victimes qui sont, pour le moment plus de 130 personnes. Ainsi, plein de sujets ont été abordés lors de cet entretien, dont la date de réouverture du site Seneporno, la police sénégalaise, la « prostitution de luxe »… Non sans revenir, pour la première fois, sur sa vie privée, celle amoureuse et sexuelle, ses goûts culinaires ou musicaux, sport pratiqué

Pourquoi Kocc est revenu ?

Kocc n’est jamais parti, j’avais juste supprimé mes comptes sur les réseaux sociaux et fermé le site Seneporno. Mais je suivais toujours l’actualité sénégalaise. Ce, en gardant le silence.

Où étiez vous pendant tout ce temps ?

J’avais repris mes études afin de faire mon doctorat. Travailler, vaquer à mes occupations. La routine disons.

Vous deviez faire un doctorat en quoi ?

Je ne peux pas donner plus de détails, les lecteurs sont intelligents et pourraient me reconnaître grâce à un simple petit détail. Je ne peux pas en dire plus.

Pourquoi un nouveau compte snapchat ?

J’avais supprimé l’autre et lorsqu’un compte snapchat est supprimé, la récupération n’est plus possible. C’est la raison pour laquelle j’ai créé kocc2.0. qui est également accompagné d’un compte sur instagram.

Qui ciblez-vous maintenant ?

Les prostituées qui le font en cachette, les hommes mariés infidèles et les épouses qui trompent leurs maris sont mes principales cibles. Evidemment, les femmes qui envoient des vidéos à caractère pornographique à leurs partenaires sur internet figurent en bonne place sur mon tableau de chasse.

Y’a t-il des célébrités parmi vos nouvelles victimes ?

Évidemment ! Au Sénégal, ce qu’on appelle la « promotion canapé » fait vivre beaucoup de « célébrités ». Des femmes qui ont une bonne place dans leurs entreprises en échange de sexe sont nombreuses. On voit souvent des « soi-disant stars » qui ne gagnent rien à la fin du mois ou qui gagnent moins de 500 mille francs Cfa, conduire des voitures qui coûtent 30 millions ou plus. D’où vient cet argent ? Comment font-elles pour avoir un tel niveau de vie ? Je vais les mettre à nu et dévoiler l’origine de leur argent.

Combien de futures victimes ?

J’ai 131 vidéos. Des femmes, des hommes et surtout des homosexuels. Ça va barder!

« Le porno divertit »…

Comment faites-vous pour avoir les vidéos ?

La plupart des vidéos que je publie me sont envoyées. C’est la seule chose que je peux dire, le reste est tenu au secret par Kocc.

Soutirez-vous de l’argent à vos victimes ?

Non jamais! Quand quelqu’un me propose de l’argent pour ne pas publier sa vidéo, ça me met en colère et me motive à le faire. D’habitude une demande formulée avec politesse suffit à me faire changer d’avis. Je n’aime pas l’insolence et l’arrogance.

Qu’en est-il de Seneporno ?

Seneporno va redémarrer dans quelques jours.

N’avez-vous pas peur de représailles judiciaires ?

Non. Je prends toujours mes précautions, bien vrai que rien n’est infaillible. C’est la raison pour laquelle je ne mettrai plus jamais les pieds au Sénégal. Je suis actuellement « l’ennemi numéro 1 de la police sénégalaise ». Vu la façon dont je me joue d’eux, les policiers n’auront aucune pitié à mon égard quand ils mettront la main sur moi.

Il vous arrive d’avoir des remords ?

Jamais. Certains jugent que je suis mauvais pour la société, d’autres non. Je ne détruis pas des vies, je sensibilise et je divertis.

Trouvez-vous du plaisir en regardant les vidéos de vos victimes ?

Non pas vraiment. Comme tout homme, je regarde des vidéos pornographiques, mais uniquement sur d’autres sites. C’est peut-être bizarre, mais c’est la réalité.

Ne seriez-vous pas vicieux et pervers ?

Tous les hommes regardent des vidéos pornographiques. Mais je ne suis ni pervers ni vicieux. Je ne le pense pas en tout cas. Le porno divertit.

« Ma position sexuelle préférée est… »

Êtes-vous marié ?

Non dans 10 ans peut-être. Bien vrai que j’aimerais avoir un enfant dans 2 ans. Le mariage n’est pas encore ma priorité.

Position sexuelle préférée de Kocc ?

Rires… je n’ai pas de position sexuelle spécifique ou préférée. Ça dépend juste des femmes, des circonstances, du lieu ou de l’ambiance. En tout cas j’aime les femmes élancées et de teint clair.

Les petites préférences de Kocc au quotidien ?

Kocc aime bien manger du Mbakhal, j’adore ce plat. Je pratique également du Basket-ball, d’ailleurs je faisais partie de l’équipe universitaire. Kocc supporte le Golden States. J’écoute aussi régulièrement du Rock’n’Roll, bien vrai que mon artiste est John Lennon. Enfin le rouge est la couleur que j’aime le plus.