Kocc Barma: «Le serveur de la police n’est pas sécurisé. J’ai piraté le système de la DIC…»

On ne le présente plus. Et pourtant personne ne peut mettre un visage sur le pseudonyme de Kocc Barma, l’administrateur du très controversé site Seneporno. Dans un large entretien accordé à PressAfrik, le « fournisseur officiel de sextape » du Sénégal dévoile certaines facettes de sa personnalité et fait beaucoup de révélations sur ses activités. Il annonce notamment son retour sur le réseau social Snapchat, qu’il avait quitté, dit-il, grâce à une demande faite par une dame. Aussi, explique-t-il pourquoi les autorités n’arrivent toujours pas à mettre la main sur lui, malgré toutes les investigations menées contre lui. Et surtout comment, en infiltrant le système de sécurité de la police sénégalaise, il arrive à anticiper sur leurs actions à son encontre.

Ce n’est pas tout. « Kocc Barma », qui dit détenir par-devers lui un fichier de 10 Gigas de photos et vidéos compromettantes de Sénégalais et Sénégalaises, parmi lesquelles des autorités, promet du très lourd en format Wikileak version Sénégal, pour marquer son retour sur les Réseaux sociaux. Très taquin et en mode « Free Style », il a transgressé les codes du langage conventionnel, mélangé le wolof et le français, utilisé le vouvoiement et tutoiement comme ça lui chantait dans ses réponses… Sans langue de bois.

Pourquoi Kocc a quitté Snapchat ?

C’est à cause de « Badiennou Gokh ». Si tu me suivais tu devrais connaitre « Badienou Gokh ». Oui, on peut dire. Vu la façon dont elle m’a parlé, je ne pouvais pas dire non. En plus dama ko rouss (j’ai un faible pour elle)… je ne sais pas, Je ne la connais même pas. Mais Yalla dafa def meu am kersa ci mom (Dieu a fait que je suis faible devant elle).

Mais pourquoi ne pas avoir tout arrêté (Snapchat et site Seneporno) ?

J’ai arrêté Snapchat. Depuis, j’ai fermé mon compte…. pour le cas de Seneporno, c’est un site à caractère pornographique, pour adulte comme, il en existe des millions. Et d’ailleurs, ce n’est même plus moi qui le gère directement, bien qu’il m’appartient toujours.

Combien de personnes vous employez à Seneporno ? Est-ce qu’il y en qui opèrent ici au Sénégal ?

Deux (2) personnes… Nous avons quelques partenaires au Sénégal, mais ce ne sont pas des employés. Plutôt des collaborateurs freelance. Quand on a besoin de leurs services, on fait appel à eux.

Les autorités vous traquent depuis un bon moment sans résultat. Elles ont annoncé même avoir arrêté certains de vos collaborateurs…

Ils ont attrapé des innocents et leur on collé des motifs. Pour certains et pour d’autres, ils ne sont pas directement liés à Seneporno. Il s’agit de personnes qui faisaient chanter des gens pour leur soutirer de l’argent, sous la menace de publication de leurs vidéos ou d’autres qui se faisaient passer pour moi, dans le but de leur soutirer de l’argent.

Le serveur de la police n’est pas sécurisé, je l’ai infiltré et suis au courant de tout ce qu’ils font Pourquoi elles n’arrivent toujours pas à mettre la main sur vous ? Ou même à fermer Seneporno ?

Amateurisme au niveau de la Cybercriminalité… C’est compréhensible, car c’est quelque chose de nouveau pour le Sénégal. Pour vous expliquer leur amateurisme, leur propre serveur n’est pas sécurisé et j’ai réussi à les infiltrer. Tout ce qui se passe chez eux, je suis au courant instantanément, tout ce qu’ils préparent contre moi, je suis au courant.

Donc, une police qui n’arrive pas à sécuriser ses propres données, il lui sera difficile de traquer une personne comme moi. Tous les exploits que Pape Gueye (le commissaire de la Division de lutte contre la cybercriminalité, NDLR) fait en arrêtant des gens pour des délits liés à la cybercriminalité, 90% des cas, ce sont des dénonciations suivies d’enquête de terrain. La police sénégalaise est très forte dans ce domaine. Mais très rarement, ces arrestations sont le fruit de leur compétence en matière de cybercriminalité.

Donc en résumé, vous êtes parvenu à infiltrer le système de la DIC (la brigade spéciale de Cybercriminalité est logée à la Division des Investigations Criminelles, ndlr), pour anticiper sur leurs stratégies contre vous ? Vous ne les sous-estimez pas un peu trop là ? Vous ne craignez pas de choper un cheval de Troie ?

Non, du tout ! Je m’y connais en la matière. Mais bon, il y a toujours un pourcentage de risque de tomber que j’estime à 1% … Mais si c’est le cas aussi, je ne serai pas jugé au Sénégal, car le pays où je suis ne rapatrie pas ses citoyens, et ici la plupart des choses que je fais n’est pas illégale.

Est-ce qu’auparavant vous avez eu à travailler dans un service de l’Etat du Sénégal ?

Non ! Mane seu mey tankk beuriwoul Sénégal deh (Je mets rarement les pieds au Sénégal)… Depuis que j’ai quitté le Sénégal à l’âge de quatorze (14 ) ans, j’y suis revenu que deux fois.

Lire aussi « Sexe-gate » : Ces révélations d’Adama Gaye contre Macky Sall qui lui valent son séjour à la DIC

Le site Seneporno est très visité. Ça vous rapporte combien par mois en moyenne ?

4 a 5 mille Dollars (environ 2 à 3 millions de Fcfa). (Il enchaîne et anticipe) Au fait, Je vais vous raconter le but initial de Seneporno : Au fait, moi, je te dis.. Je suis véridique et je dis les choses sans tabou. Moi, de nature, j’aime le sexe. Je ne suis pas accro, mais je l’aime bien. Il m’arrivait de visiter des sites pornos et de temps à autre, j’y trouvais des vidéos sénégalaises. Et l’idée m’est venue. Je me suis dit: pourquoi ne pas rassembler toutes les vidéos sénégalaises en un seul endroit, cela rendrait service à beaucoup de gens comme moi (emoji rire). C’est là que j’ai créé Seneporno. C’était juste un passe-temps. Mais par la suite, l’hypocrisie des Sénégalais me mettait hors de moi, car tout le monde criait au scandale. Alors que c’étaient ces mêmes gens qui criaient au scandale qui, la nuit, une fois arrivés chez eux, se connectaient sur Seneporno…

Aussi, les femmes sénégalaises aimaient trop se prendre pour des saintes et stigmatisaient les autres Africaines. Donc, j’ai voulu montrer le vrai visage des Sénégalais… Au début, j’avais juste quelques vidéos sénégalaises, et je ne montrais pas leurs visages. Mais par la suite, je me suis rendu compte que les filles dagnou geuneu rakadiou (les filles étaient de plus en plus dévergondées.). C’est là que j’ai décidé de tout dévoiler avant que cela n’empire. J’ai créé un compte Snapchat sou le nom (pseudonyme) Kocc Barma et j’ai commencé à tout divulguer, même les visages. Au début, il m’arrivait même de divulguer leurs dates de naissance, noms, et ceux de leurs parents.. Mais par la suite, j’ai arrêté de divulguer le nom des parents et leurs dates de naissance.

C’est comme ça que ça a commencé. Au début, le site ne rapportait rien du tout. Au contraire, c’est moi qui y mettais mon argent, mais quand les visites commençaient à grimper, j’ai dû investir sur plusieurs serveurs dédiés pour gérer le trafic. Par la suite, ça commençait à me payer vers les 1000 dollars (environ 500 mille Fcfa) par mois. Donc, j’ai commencé à mettre des publicités pour adulte, et j’ai vu que ça rapportait beaucoup. Et par la suite, d’autres sites de publicité pour adulte m’ont contacté pour des partenariats. Donc ce qui était au début un passe-temps est devenu un business qui rapporte gros.

Il y a une question qui taraude l’esprit des Sénégalais. C’est comment vous arrivez à mettre la main sur les vidéos compromettantes des gens…Vous piratez leurs téléphones portables, ordinateurs ? Où on vous vend les fichiers ?

Ça, c’est le secret de Kocc… gardé comme le secret de la recette de Coca-Cola… Mais la plupart d’entre elles me sont envoyé. Certaines me sont vendu aussi. Actuellement, je détiens dans ma base de données, plus d’une centaine de sextapes de Sénégalais, dont quelques célébrités, que je n’ai pas encore publiée. Plus de 10 Gigas de photos et vidéos (il partage une capture d’écran dudit fichier)

Combien vous payez pour une vidéo ou photo ?

Bref, ça dépend. 10.000 à 200.000 Fcfa. Ca dépend de quelle personne, il y a (dans le fichier à acheter)

À un moment donné, vous disiez avoir des fichiers compromettants sur l’actrice Betty (de la série Pod et Marichou) qui vous avez mis au défi. Pourquoi vous avez choisi de l’épargner ?

Tu sais, dama am bène faiblesse, moy (j’ai un point faible, c’est…) quand on me demande pardon ou qu’on me supplie… C’est difficile à croire, mais sama khol da gawa toy (j’ai un cœur qui s’émeut très vite)… Pour le cas de Betty, sama bène Xaritt mo meu niane meu bayi (c’est un ami à moi qui m’a supplié de laisser tomber et j’ai accepté.) Beaucoup de gens ont vu leurs vidéos supprimées. Je n’aime pas avoir affaire à des filles qui me supplient, parce qu’après je ressens de la pitié et je supprime du coup leurs vidéos. Je préfère avoir en face des filles osées, malpolies et prêts à en découdre avec moi. Et c’est là que je me sens vraiment dans mon élément.

Par exemple Ndeye Gueye Junior m’avait proposé de l’argent au temps pour l’épargner mais je ne l’ai pas fait car l’argent n’est pas le moteur de mes actions. Ma seule faiblesse, c’est quand les gens me parlent correctement et me demandent une faveur, il m’est très difficile de refuser.

Mais quand tu viens avec l’esprit combatif, je te montre que kay khekh mo me geuneul kay agn lol, khekhou djambour sakh bo khamni se me yone nekoussi sougn me si wowé me khekh tchi (Je préfère l’affrontement au repas du déjeuner Mdr. Et même si on m’appelle sur un front qui ne me concerne ni de près ni de loin, je réponds avec plaisir). Par exemple, moi, je ne fume pas et je ne bois pas, mais je fais partie d’une association ici qui lutte pour la légalisation du Marijuana. Car ce que je crois, c’est que chacun est libre de ses choix pour vu que ça ne nuit pas aux autres.

Je suis dans le milieu de la finance, je travaille dans une banque

Faites-nous une brève description de votre personne. Identité, cursus scolaire, universitaire, situation matrimoniale…Kocc est-il marié, a-t-il des enfants…

Bon, certaines informations, je ne peux pas les dévoiler pour des raisons de confidentialité. Certaines personnes sons très intelligentes. Donc, si tu parles de ton parcours et qu’elles font le lien que tu es au Canada, elles peuvent commencer à avoir des indices sur ton identité. Surtout les gens qui me connaissent en personne. Mais je suis célibataire sans enfants.

Mis à part Seneporno, dans quel autre domaine vous vous investissez en business ?

Je travaille dans la finance, dans une banque d’investissement.

Vous êtes donc employé dans une banque ?

Oui, mais pas comme dans les banques traditionnelles. Celle-ci est une banque d’investissement avec des traders etc.

Et vous y travaillez dans quel domaine ? La sécurité informatique ?

Yaw sou meu leu topé légui sama identité dévoilewou (Si je te suis dans tes questions, les gens vont bientôt découvrir mon identité… Emoji rire).

Je serai bientôt de retour sur Snapchat… Et je détiens du lourd sur les Wikileak sénégalais

Est-ce qu’on peut espérer un retour de Kocc sur Snapchat ?

Un retour ? Oui, très probablement. Peut-être même que ce ne sera pas sur le sexe, mais sur autre chose comme les Wikileak sénégalais… Tout ce que je peux dire, c’est que je vais revenir.

Wikileak sénégalais ? Vous détiendrez des infos sur le pétrole et le gaz par exemple ? Ou sur les détournements de deniers publics ?

Ouais ! Le site koccbi.com, quand je l’ai lancé, c’était pour cela. Mais par la suite, il y avait pas de suivi, car j’étais un peu trop pris par le boulot… Actuellement, avec l’aide de mon ami Leuk Daour, on est en train de préparer du lourd… Tu sais, je connais beaucoup de personnes, beaucoup d’autorités. Au fait, les gens ont tendance à faire de moi leur ami. Je sais que ce ne sont pas de véritables amis. C’est juste qu’ils veulent être prêts de moi pour en cas de tiol tiol (problème)… Si je vous faisais une liste de toutes les personnes avec qui j’échange de façon régulière, ça fera le scandale de l’année 2019, et même au plus haut sommet… Suivez mon regard.

Donnez-nous quelques noms…

Non, désolé ! Au fait, moi, je ne trahis jamais la confiance des gens… Les gens peuvent dire que Kocc est une mauvaise personne, qu’il détruit des vies, qu’il est même l’incarnation du diable. Tant pis. Mais jamais ils ne pourront dire que c’est un lâche ou un traître.

Avez-vous un message à faire passer pour les Sénégalais ?

Pour le message que je lance aux Sénégalais, je les renvoie à la note écrite en bas de toutes les vidéos publiées sur Seneporno: « Beaucoup de mauvaises personnes utilisent des photos nues pour escroquer des gens innocents. S’ils déposent leurs mains sur vos photos nues, ils peuvent l’utiliser comme matériel d’escroquerie pour les aider dans leurs mauvaises aventures. Donc nous vous conseillons ceci : »Ne prenez jamais de photos ou de vidéos nues ».

Si les Dames pouvaient écouter nos conseils, ce serait pour leur bien parce que les gars ne sont pas toujours ce qu’ils apparaissent être quand ils sont de bonne humeur. Ils se tournent pour montrer des facettes différentes quand ils sont fâchés. Et envoyer vos photos nues à votre mec ne le rendra pas plus amoureux de vous. Il met plutôt votre main dans sa bouche comme ca quand vous le frappez sur la tête, il n’aura pas d’autre choix que de vous mordre.

Oh oui, nous faisons de notre mieux pour vous tenir au courant de ce qui se passe autour de vous. Et oui, cela devrait servir de leçon à tout le monde en particulier les femmes. Votre passé peut détruire votre avenir. Notre point de vue : Ne Jamais, en aucune circonstance, vous faire filmer sous quelque forme que ce soit au nom de l’amour ou du plaisir. Les conséquences peuvent être vraiment désastreuses ! Il faut se méfier ! »