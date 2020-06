Une photo très sexy

Charlotte n’a pas vraiment eu beaucoup de chance dans koh-Lanta 2020. Le 1er mai dernier, la jeune femme s’est retrouvée en duo avec Teheiura. Mais alors qu’ils avaient remporté le jeu de confort, les deux aventuriers ont finalement été éliminés alors qu’ils possédaient des colliers d’immunité. Lors d’un entretien avec Non Stop People, la jeune femme s’était confiée sur son élimination , mais également sa décision de voter contre Sam : “Pour moi, son départ était justifié. C’est quelqu’un qui ne se sentait pas bien dans son équipe (…) Je n’avais pas du tout d’affinités dans le sens où c’était quelqu’un qui était assez renfermé. La journée, il n’était pas là (…) Je savais que les gens allaient voter Sam et je savais que j’étais en balance, c’était de la légitime défense. Ça a été très dur sur le coup. On s’y attendait, mais pas comme ça (…) On ne savait pas du tout que les gens étaient autant attachés à Sam. Je ne m’attendais pas à autant d’insultes en masse. J’ai reçu plus de 10 000 messages privés. J’ai aussi reçu 1 500 commentaires d’insultes sous ma dernière photo juste après la diffusion du conseil. Je n’avais pas bloqué les commentaires, car je ne m’y attendais pas (…) Ça a été rapide et intense”.

Charlotte s’était également confiée sur l’intervention de Denis Brogniart et de la société de production : “Ils n’étaient pas obligés de le faire (…) Le fait de savoir qu’ils sont là, ça nous rassure, on se sent un petit plus en sécurité. La production a porté plainte (…) Je les remercie”. Et si le tournage de Koh-Lanta l’île des héros s’est terminé il y a déjà un an, Charlotte a décidé de se moquer elle même de son élimination. Sur son compte Instagram, la jeune femme a surpris les internautes avec une nouvelle photo. Sur le cliché, Charlotte se dévoile aux abords d’une piscine, topless, profitant du soleil du sud de la France : “Quand tu as oublié quelque chose (comme un collier par exemple)”, a-t-elle écrit en légende. Un moyen d’ironiser sur son élimination.

Par Alexia Felix