Le 21 février dernier, TF1 a donné le coup d’envoi de la toute nouvelle saison de “Koh-Lanta”. Une édition 2020 différente des précédentes. En effet, la production a fait appel à cinq anciens candidats emblématiques du programme. Ces derniers ont fait la connaissance de 14 nouveaux candidats anonymes avec lesquels ils ont vécu l’aventure aux Fidji. Des stratégies ont été mises en place pour permettre à certains d’aller le plus loin possible dans la compétition. Des éliminations ont aussi rythmé la vie sur le camp.

Le 29 mai dernier, la première partie de la grande finale de “Koh-Lanta” a été diffusée sur TF1. Claude, Naoil, Inès, Alexandra et Moussa ont disputé la redoutable course d’orientation. Au terme de plusieurs heures de recherche, Claude, Naoil et Inès ont décroché leur place sur les poteaux. Quant à Alexandra, la candidate a été victime d’une “grosse chute de tension”. Elle n’a pas pu poursuivre l’aventure. Enfin Moussa a été éliminé, devancé par Naoil pour la recherche du poignard.

“Je réagis sur le moment”

Une semaine avant la diffusion de la grande finale de “Koh-Lanta” sur TF1, l’élimination de Régis a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Il faut dire que l’ex-jaune a été berné par Claude qui lui avait affirmé qu’il ne voterait pas contre lui lors du conseil. Sauf que le héros a changé d’avis pour venger Jessica et Teheiura. Il a donc déposé deux fois le prénom de Régis dans l’urne, ce qui a mené à son élimination.

Dans une interview à La Provence, Claude est revenu sur l’élimination de Régis. “Ce n’est pas un coup préparé. Ce n’est pas pensé. Je réagis sur le moment (…) J’ai longtemps réfléchi de voter contre Alexandra ou Régis. Je me suis dit : ‘Régis, faut lui faire payer un peu ce qu’il a fait’. Je n’ai même pas pensé à la caméra, ni aux retours qu’il pourrait y avoir sur lui ou sur sa famille. Si j’avais su tous les retours négatifs qu’il a eu, je pense que j’aurai fait autrement (…) Je suis mitigé désormais par rapport aux réseaux sociaux”, a-t-il confié.

