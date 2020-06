Le 18 mai dernier, en pleine diffusion de “Koh-Lanta” sur TF1, Claude a participé à un podcast mené par Fred et Maud, les créateurs de “Oufff”. Pendant cet entretien, il a pu parler de sa passion pour la course, lui qui a déjà participé à plusieurs trails (NDLR, des courses en pleine nature), initiant même son fils Andréa à ses entraînements . “Mon fils – il a 5 ans – je l’ai emmené courir avec moi la dernière fois, il a fait 5 kilomètres. Ça va lui apporter”, confiait-il. Et de poursuivre : “Je suis content, ça me fait plaisir. On fait ça une fois par semaine, et mon fils y prend goût”.

Si Claude n’a pas remporté l’édition 2020 de “Koh-Lanta”, il n’en a pas oublié sa passion pour la course. Mardi 23 juin, il a participé avec son fils Andréa à la journée Olympique. Ensemble, ils ont relevé le “défi 2024 mètres”. “C’est en famille que nous avons relevé le #defi2024m pour la #journéeolympique. Et vous, quel est votre défi ?” a-t-il posté en légende d’un cliché sur lequel il prend la pose avec son fils, le pouce levé. Une publication qui n’a pas manqué de faire réagir sa communauté. “Andréa, futur grand athlète, futur champion de ‘Koh-Lanta’. Franchement, j’ai hâte de voir”, a posté un internaute. “Trop mignon”, a poursuivi un autre.

De retour sur France 2…

Depuis la fin de “Koh-Lanta”, Claude ne manque pas de projets. En effet, il a participé à l’enregistrement d’un numéro inédit de “Fort Boyard” dont la date de diffusion a été dévoilée. Rendez-vous le 11 juillet prochain sur France 2 pour découvrir sa performance aux côtés des autres membres de son équipe, à savoir Camille Cerf, Clémence Botino (Miss France 2020), Booder et Tom Leeb.

Tous ont joué pour l’association “Les Bonnes Fées”, créée par Sylvie Tellier. En fin de semaine dernière, Claude a partagé sur sa page Instagram un cliché du tournage. En légende, il a posté le message suivant : “Mon prochain challenge… A votre avis ? Entre clés, cellules et tigres, les pièces d’or sont le trésor !”

Par Clara P