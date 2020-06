Le 21 février dernier, les téléspectateurs ont assisté au lancement de la nouvelle saison de “Koh-Lanta”. Une édition 2020 pour laquelle la production a vu les choses en grand. En effet, elle a fait appel à cinq anciens candidats emblématiques de l’émission, à savoir Claude, Moussa, Teheiura, Jessica et Sara. Après deux affrontements sur l’île des héros, ces derniers ont pu faire connaissance avec les 14 nouveaux candidats anonymes de l’aventure. Si l’intégration s’est très bien passée pour Moussa et Sara chez les jaunes, l’arrivée de Claude, Teheiura et Jessica chez les rouges a fait grincer quelques dents.

Ahmad a monté une stratégie pour éliminer Teheiura. Et son plan a fonctionné à la perfection. Mais c’était sans compter la sortie médicale de Sara qui a permis au héros de revenir dans la compétition, mais chez les jaunes. Avec la réunification, les rouges ont été éliminés un par un. Puis l’élimination de Sam a provoqué une vague de haine sur les réseaux sociaux. Certains candidats ont été menacés de mort. Une situation intolérable pour la société de production ALP (Adventure Line Productions) qui a saisi la justice. Les fans du programme se rappellent aussi du départ de Charlotte qui a entraîné celui de Teheiura, mais surtout des deux colliers d’immunité que ces derniers possédaient et qu’ils n’ont pas utilisés.

“Sa seule chance, c’est de gagner”

Avec les éliminations de Régis et Eric aux portes de la finale, les téléspectateurs ont enfin pu connaître les noms des cinq finalistes. Le 29 mai dernier, dans la première partie de la grande finale de “Koh-Lanta”, Claude, Naoil, Moussa, Inès et Alexandra ont disputé la redoutable épreuve de l’orientation. Si Alexandra et Moussa ne sont pas parvenus à se qualifier pour la mythique épreuve des poteaux, Claude, Inès et Naoil ont atteint cet objectif. Ils sont les trois derniers candidats encore en lice dans l’aventure.

Ce vendredi 5 juin, le nom du gagnant sera connu. Mais avant ça, Claude, Naoil et Inès doivent tout donner sur les poteaux. Car le gagnant de cette épreuve choisira celui qui ira en finale à ses côtés. Un scénario qui est loin de rassurer les fans de Claude. En effet, des internautes ont fait part de leur inquiétude quant à une possible défaite du héros sur les poteaux. Ces derniers sont persuadés que si Naoil gagne, elle choisira Inès, et inversement. “Claude est obligé de gagner les poteaux. Les deux filles se choisiront mutuellement, donc sa seule chance, c’est de gagner. On croit en lui !” a posté l’un d’entre eux. “Si Claude ne gagne pas les poteaux, il peut faire une croix sur ce ‘Koh-Lanta’ car Inès choisira d’office Naoil et inversement”, a poursuivi un autre.

Quand tu réalises que si Claude ne gagne pas les poteaux, c’est mort pour lui! #KohLanta #kohlanta2020 #replay pic.twitter.com/noOSnUAW2P — Julie Akina (@Akina_iCosplay) June 1, 2020

on est dans la merde si Claude tombe des poteaux

même avec l’aide précieuse qu’il leur a donné, elles le choisiraient pas les deux là #KohLanta

dcp j’suis comme ça : pic.twitter.com/x3T7rxa6Ky — alaïs (@alaiskd) May 29, 2020

Moi qui me rend compte que si Naoil ou Inès gagne les poteaux elle va forcément choisir sa copine et pas Claude pour la finale #kohlanta pic.twitter.com/gTGkEp7VuF — ulien (@julien_mgz) May 29, 2020

J’espère que Claude va gagner les poteaux, pcq sinon les filles vont se choisir et là ce sera la merde mdrrrrr #KohLanta — Erine (@Erine_08) May 29, 2020

par contre, Claude est obligé de gagner les poteaux. les deux filles se choisiront mutuellement, donc sa seule chance, c’est de gagner. on croit en lui !!! #KohLanta — léna (@jsuisgemo) May 29, 2020

Si Claude ne gagne pas les poteaux, il peut faire une croix sur ce Koh-Lanta car Inès choisira d’office Naoil et inversement #KohLanta — Skro (@Albatar1991) May 29, 2020

Par Clara P

Non Stop People

