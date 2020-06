Plus que quelques jours avant de découvrir le nom du grand gagnant de l’édition 2020 de Koh-Lanta, Koh-Lanta, l’île des héros ! Ce vendredi 29 mai 2020, les téléspectateurs ont d’ailleurs pu découvrir les images de l’épreuve d’orientation durant l’épisode diffusé sur TF1. Durant cette iconique épreuve de l’émission, Moussa, Noail, Claude, Inès et Alexandra se sont battus pour tenter une place en finale… et ce sont finalement Claude, Inès et Noail qui ont réussi à se qualifier pour la fatidique et emblématique épreuve des “poteaux”.

Si Moussa a peiné à s’orienter en pleine jungle, Alexandra elle, n’a pas pu finir l’épreuve et a été transférée à l’infirmerie avant la fin. Victime d’une grosse baisse de tension, la mère de famille a en effet été évacuée par les médecins présents sur place.

Alexandra prend la parole sur InstagramQuelques heures après son élimination, Alexandra a tenu à prendre la parole sur Instagram. Ce dimanche 31 mai 2020, la candidate a en effet publié une photo où elle apparaît durant l’épreuve d’orientation.

En légende, elle se confie : “Et voilà l’aventure se termine ainsi pour moi. À ce stade du jeu, c’est tellement frustrant, mais je garde surtout en mémoire toutes ces belles rencontres transformées pour certaines en amitié. Toutes ces épreuves sportives si disputées et si intenses à vivre. Mon corps a lâché, mais je me suis battue jusqu’au bout. Il est important de ne jamais baisser les bras. J’ai retenu cela lorsque j’ai appris mon cancer de la thyroïde il y a quelques années. L’annonce fut dure à accepter, le combat difficile, mais j’ai toujours gardé espoir. Je suis fière de prouver aujourd’hui que l’on peut malgré tout accomplir de belles choses et surtout continuer à vivre ses rêves, même les plus fous”.

Un message qui a engendré de vives réactions de soutien… à celle qui, durant toute l’aventure, a vivement été critiquée pour son côté plaintif et mauvaise perdante face à des concurrents de taille comme Sam ou Teheiura.

