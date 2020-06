En février dernier, TF1 a donné le coup d’envoi d’une toute nouvelle saison de “Koh-Lanta” baptisée “L’île des héros”. En plus d’avoir fait connaissance avec 14 nouveaux aventuriers anonymes, les téléspectateurs ont retrouvé cinq anciens candidats emblématiques de l’émission : Claude, Sara, Jessica, Moussa et Teheiura. Après avoir décroché leur place dans l’aventure, ces derniers ont dû s’intégrer à leurs équipes respectives. Si tout s’est bien passé pour Sara et Moussa, l’ambiance était plus électrique chez les rouges, équipe à laquelle Jessica, Teheiura et Claude ont fait partie.

Tout au long du jeu, des stratégies ont été mises en place. Des éliminations ont rythmé la vie sur le camp, notamment celles de Régis et Eric. En effet, les deux candidats ont vu leur flambeau s’éteindre au pire moment du jeu, à savoir aux portes de la finale. Après une course d’orientation qui a opposé cinq finalistes aguerris, Claude, Inès et Naoil ont décroché leur place sur les poteaux. En remportant cette mythique épreuve, Naoil a pu choisir son finaliste. Et son choix s’est porté sur Inès.

“Un jour gravé à jamais dans mon coeur”

Au terme de 32 jours d’aventure, Naoil a remporté cette édition 2020 de “Koh-Lanta”. Depuis son sacre, elle donne de ses nouvelles sur Instagram. Ainsi, elle a fait savoir à ses abonnés qu’elle fêtait ce mois-ci ses noces de coton avec son mari, Greg. “Cela fait un an jour pour jour que nous nous sommes dit OUI dans la plus belle des mairies, entourés de tous nos proches. Un jour gravé à jamais dans mon coeur car je me suis unie à l’homme le plus merveilleux du monde”, a-t-elle posté en légende d’un cliché immortalisé lors de la cérémonie.

L’occasion pour elle d’en dire plus sur sa liste d’invités, un sujet qu’elle n’avait pas abordé jusque-là. Ainsi, elle a posté mercredi 23 juin un cliché sur lequel elle prend la pose aux côtés de Claude, l’un des finalistes de “Koh-Lanta”. “Quand le jeu est fini, reste les souvenirs. Trois semaines après mon retour de ‘Koh-Lanta’, j’avais la chance d’avoir la présence de mes aventuriers les plus proches de ma ville à mon mariage. Evidemment Claude de Puteaux a fait le déplacement, mais aussi Inès, Alexandra, Moussa et Régis. Cette aventure dépasse l’île Fidji”, a-t-elle posté.

Par Clara P