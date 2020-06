L’édition 2020 de “Koh-Lanta” a été lancée le 21 février dernier sur TF1. Et autant dire que la production a vu les choses en grand pour proposer aux téléspectateurs une saison explosive. En effet, le début de l’aventure a été marquée par le retour de cinq héros emblématiques de l’émission , à savoir Claude, Moussa, Teheiura, Sara et Jessica. Isolés sur l’île des héros, ces derniers se sont affrontés sur deux épreuves. Seuls quatre d’entre eux ont pu rejoindre la compétition officielle. Éliminée, Jessica a toutefois pu revenir dans le jeu à la suite de la sortie médicale de Marie.

Si l’intégration pour Moussa et Sara s’est très bien passée chez les jaunes, l’ambiance était plus tendue chez les rouges. En effet, Teheiura, Jessica et Claude ont été considérés commes des menaces dans le jeu. Un sentiment que Naoil n’a pas partagé, comme elle l’a confié dans une interview à TV Mag. “Nous avions la crème de ‘Koh-Lanta’, Teheiura, Sara, Claude, Jessica et Moussa, c’était du très haut niveau. En apprenant qu’ils intégraient les équipes, j’étais rassurée. J’avais vraiment impressionnée, ce sont des gens que je connaissais qu’à travers l’écran de mon téléviseur”, a-t-elle dit.

“Nous n’existions plus pour lui”

Dans ce même entretien, Naoil est revenue sur son vote contre Sam, dont l’élimination a suscité une violente vague d’indignation sur les réseaux sociaux. “Nous nous mettons d’accord pour voter contre Sam au conseil parce que nous le trouvions très ingrat par rapport à son ancienne équipe jaune dont il s’était détaché. Au départ, nous votions contre les ex-rouges, mais en voyant Sam rejoindre une autre alliance, nous avons pris conscience qu’il pouvait nous poser problème”, a-t-elle commencé.

Et de poursuivre : “Charlotte et Eric consentaient à nous écouter contrairement à lui. Il était la seule personne à nous décevoir à ce moment-là. Qu’il soit fort ou pas n’avait aucune importance, je le trouvais ingrat. Nous n’existions plus pour lui”.

Par Clara P