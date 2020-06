Quelques jours seulement après la victoire de Naoil lors de la finale de “Koh-Lanta”, les premières informations sur la prochaine édition ont été dévoilées. En effet, le 22 juin dernier, nos confrères de Télé-Loisirs ont révélé l’existence d’une nouvelle règle qui devrait bouleverser l’aventure des nouveaux candidats. Ces dernier ne seront plus répartis en deux équipes, mais en quatre. Une décision que la production a prise dans un but précis, celui de pouvoir instaurer une nouvelle composition. En effet, les aventuriers anonymes seront répartis en fonction de leur région d’origine. Ainsi, les téléspectateurs decouvriront les équipes “Nord”, “Sud”, “Grand Ouest” et “Grand Est”.

Denis Brogniart avait déjà parlé d’un grand changement dans un entretien accordé au Parisien. “Je peux vous dire que ça va encore remuer dans les chaumières ! Son démarrage sera du jamais vu à ‘Koh-Lanta’. Les candidats ont été chamboulés. Certains téléspectateurs avaleront peut-être un morceau de pizza de travers en regardant ça”, disait-il.

Une perte de poids conséquente

En attendant d’en apprendre davantage sur la date de diffusion de cette nouvelle saison de “Koh-Lanta”, un finaliste de la 20e saison s’est confié sur son aventure. Il s’agit de Steeve, premier candidat à tomber des poteaux face à Maud et Cindy. Cette dernière avait choisi Maud pour la finale. C’est elle qui avait remporté cette édition 2019. En revenant sur ce qu’il a vécu dans un entretien à Nice-Matin, Steeve a raconté ce par quoi il est passé. “Je ne veux pas cracher dans la soupe, ‘Koh-Lanta’ est resté en moi, gravé comme une aventure unique. Sauf que tu en reviens avec plein de séquelles physiologiques et psychologiques. On a passé onze jours sans manger au début. Certains croient qu’on nous donne des Mars ou du Fanta hors caméra. C’est pas vrai ! Moi, j’ai fait un malaise avant le jeu, j’ai demandé un sucre : rien du tout, ils m’ont allongé une demi-heure et j’ai fait le parcours du combattant. En 43 jours, j’ai perdu beaucoup de poids, 22 kilos, c’était brutal. Après tu as des problèmes de digestion, des problèmes musculaires”, a-t-il dit.

Dans ce même entretien, Steeve a parlé de son retour en France, que nos confrères ont qualifié d’”extrêmement violent”. “Je suis rentré. Trois jours après, j’étais au boulot. J’étais directeur de territoire (il est travailleur social pour les quartiers sensibles de Nice-Est pour la mairie de Nice, NDLR), mais je n’étais pas apte à diriger une équipe, j’étais HS. Du coup, j’ai échangé ma place avec celle de mon adjoint. Je ne le regrette pas et je remercie le maire de m’avoir laissé cette possibilité. J’ai eu du mal à renouer un dialogue avec ma famille, mes proches”, a-t-il poursuivi.

