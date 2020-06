une saison qui s’annonce épique

Koh-Lanta n’aura jamais autant fait parler. Cette dernière saison qui réunissait anonymes et héros aura été l’un des programmes les plus suivis de ce début d’année. Et pour cause, l’émission fonctionne de base, mais avec le confinement, les téléspectateurs étaient plus devant leur télévision. Chaque vendredi soir, ils étaient plusieurs millions à se donner rendez-vous et tout autant à commenter l’épisode sur les réseaux sociaux. Tous ont attendu plusieurs semaines pour espérer voir le sacre tant espéré de Claude, qui a malheureusement chuté lors des poteaux . Face à l’engouement autour de cette dernière saison, c’est tout naturellement que Denis Brogniart a annoncé le retour en septembre prochain.

Et pour cette nouvelle saison, ALP (la société de production) et TF1 ont décidé de voir les choses en grand. Selon nos confrères de Télé Loisirs, cette année pas de chefs d’équipe, elles seront déjà déterminées à l’avance en fonction de la région d’origine des participants. “Les candidats venant du Sud affronteront ceux du Nord, du Grand Ouest et du Grand Est de la France”, c’est donc quatre équipes et non pas trois qui s’affronteront lors de cette saison.

Denis Brogniart avait déjà fait part d’un grand changement dans une interview accordée au Parisien. “Je peux vous dire que ça va encore remuer dans les chaumières ! Son démarrage sera du jamais vu à Koh-Lanta. Les candidats ont été chamboulés. Certains téléspectateurs avaleront peut-être un morceau de pizza de travers en regardant”.

Par J.F.