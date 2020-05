« Ceux qui qualifient Moussa Baldé de nullard, n’ont qu’à revoir le dictionnaire dans la langue de Molière ». Ce sont des jeunes de kolda qui s’expriment ainsi face à un article de presse paru sur xibaaru.

Un nommé Ibrahima Diallo de l’intersyndicale des corps gras autour du ministère de l’agriculture et de l’équipement rural parle d’incompétence du Moussa Baldé à diriger ce département ministériel. Suffisant pour que des jeunes acquis à la cause de l’actuel patron de ce ministère se lèvent comme un seul homme pour montrer les aptitudes et les compétences de l’homme Moussa Baldé.

Selon eux, Moussa Baldé en sa qualité de professeur d’université en mathématiques, est bien dans la logique de la politique du président de la république. Mieux, le professeur Moussa Baldé a déjà fait ses preuves à la tête de la SODAGRI qu’il a dirigé avec beaucoup de bons résultats au profit de l’État et des riziculteurs. Face à la presse, ces jeunes qualifient Ibrahima Diallo d’homme aigris et de joueur de lobbying avec une une certaine presse pour détruire toutes les bonnes actions du professeur Moussa Baldé actuellement a la tête du ministère de l’agriculture et de l’équipement rural.

Des concertations et dialogues ont toujours objets de rencontre entre le ministre, les partenaires et organisations de producteurs dans le sens de bien rentabiliser le secteur. De la mise en place des intrants, à la campagne de commercialisation, le Moussa Baldé et son équipe ont assuré logique et cohérence dans les faits. A en croire ces jeunes, le ministre Moussa Baldé ne gonfle pas des chiffres comme le faisaient certains pour donner de faux chiffres au président.

Ainsi ils invitent ces détracteurs à jouer dans le sens de l’intérêt national et du monde paysan. Ajoutant que cette diabolisation de leur leur leader ne passera pas car le président de la république étant le plus informé, sait le bon travail que l’actuel ministre est entrain d’abattre.

ELHADJI COLY