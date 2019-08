Kolda : Un militaire arrêté pour vol d’un mouton

Le commissariat de police de Kolda a interpellé dimanche 4 août dernier A. D, miliaire en service au cantonnement de Saré Ndiaye, une localité située à la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, sur le tronçon Kolda- Tognataba. Ce soldat du 24e BRA (Bataillon de reconnaissance et d’appui) âgé d’une trentaine est poursuivi pour vol d’un mouton,, rapporte le journal EnQuête.

Il a été dénoncé un habitant de Bel Air (quartier situé derrière le camp militaire de Kolda) victime de ses agissements. Alors que les limiers du Commissariat urbain sont allés à sa recherche, le «Jambar » indélicat a opposé une farouche résistance avant de prendre la fuite. Il a été arrêté après quelques mètres de course poursuite. Fouillé, il a été retrouvé par devers lui, quatre cornets de chanvre indien.

Après son déferrement au parquet hier lundi, il a été placé sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt et de Correction de Kolda pour vol et détention de chanvre indien.