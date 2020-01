24 heures après sa mise en ligne, le nouveau son intitulé « Kong » de Dj Arafat, a été retiré de sa chaîne youtube dans la soirée de ce mardi 24 décembre 2019. Un retrait qui a créé une grosse colère au sein de ses fans (les chinois).

Le son « Kong » du Daïshikan, dont la sortie a été annoncée pour deux semaines après son inhumation a finalement été mis en ligne le 23 décembre dernier sur la chaîne youtube du roi du couper décaler, soit quatre mois après ses funérailles. Ce fut donc la joie au sein des fans de Dj Arafat, communément appelés « les chinois ». Mais cette joie n’a duré que 24 heures. Et pour cause, le son a été retiré de la chaîne dans la soirée du mardi 24 décembre 2019, pour atteinte aux droits d’auteur. » Cette vidéo n’est plus disponible en raison d’une réclamation pour atteinte aux droits d’auteur envoyée par Recording Industry Association of America », peut-on lire lorsqu’on clique sur le lien de la vidéo de la chanson ‘‘Kong ».

Par ailleurs, bien que bon nombre des fans avaient déjà téléchargé la chanson , cette suppression a suscité une grande colère des chinois. Ces derniers ont remis en cause les propos du manager de Dj Arafat, Arnaud Jaguard qui les avaient rassuré que les droits de diffusion du titre ont été reçu auprès du garant légal des œuvres d’Arafat, Label Universal Music. D’autres ont même indiqué un manque de professionnalisme de la part des membres de la Yorogang. « Vous faîtes sortir une maquette, c’est-à-dire un son qui n’est pas un produit fini. Le son n’est pas mixé… Vraiment la Yorogang, vous êtes tous des amateurs. Vous nous avez découragés. Vous avez détruit le buzz de Kong. Vous avez détruit la dignité de Kong… Vous êtes tous des plaisantins… Vous ne savez même pas travailler…Vous voulez pérenniser les œuvres d’Arafat et c’est comme ça vous travaillez. Mais c’est catastrophique », pouvait-on lire dans les commentaires.

