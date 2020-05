View this post on Instagram

Mashala dilene ziarate bubax dilene yégeul suniou mbécté si yéne sassouné amuniou sene fay walahi niani wone ndeweuneul #kebatu #teranga #team221 #pourtoi #221 #tiktokgalsen #tiktoksenegal #galsen221 #tiktok #senegal #senegal221 #challengesenegal #Dakar #Dakar comedy #comedy221 #senegalais #senegalaise