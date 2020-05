Karim Wade adresse ses voeux aux Sénégalais, en ce jour de fête de Korité marquant la fin du mois de Ramadan.

« Je voudrais rendre grâce à Dieu d’avoir, une fois de plus, permis aux musulmans du monde entier d’affermir leur foi à travers le jeûne, la prière, la réflexion et de se consacrer à des moments intenses de dévotion, en dépit d’une situation sanitaire particulièrement préoccupante causée par la propagation de l’épidémie du coronavirus », a déclaré Karim Wade dans un communiqué.

Il a formulé des prières pour que Dieu nous délivre, au plus vite, de la pandémie Covid-19 dont les conséquences risquent d’entraver les efforts de chacun pour le développement économique et social. De même, il a tenu à adresser ses « vœux chaleureux de prompt rétablissement » à tous ceux qui souffrent de la maladie, à avoir une pensée pieuse pour toutes les personnes décédées et à présenter mes condoléances les plus attristées à leurs familles ».