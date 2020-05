Si au Sénégal, les mesures de restriction ont connu un assouplissement depuis le 11 mai dernier notamment le couvre-feu ramené de 21 heures à 05 heures du matin, en Mauritanie, c’est l’inverse qui est constatée. Lors d’une conférence de presse, le porte-parole du gouvernement mauritanien, Sidi Oul Salem, a déclaré qu’un couvre-feu sera instauré de 16 heures, dans l’après-midi, jusqu’au lendemain. Une mesure en vigueur le jour de l’Eid El fitr, marquant la rupture du jeûne, demain dimanche, 24 mai, et le lendemain de la célébration, lundi, 25 mai, afin d’endiguer la propagation du coronavirus.

Mais les horaires seront ramenés de 20 heures à 06 heures du matin à partir de mardi prochain, 26 mai, pour trois semaines suite à la prolongation du couvre-feu.

Dans son adresse à la Nation, à l’occasion de l’Eid, le président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a souligné que « la situation actuelle est grave et requiert de l’Etat toute la rigueur nécessaire pour l’application des mesures préventives prises dans l’intérêt général et dans le strict respect des droits et de la dignité du citoyen qui en est, en définitive, l’objet et la finalité. »

Ainsi, « le gouvernement veillera à assurer une constante cohérence entre les mesures préventives, la spécificité du contexte et le niveau de réactivité aux orientations en la matière. C’est pourquoi je vous invite, de nouveau, à prendre toute la mesure du danger que représente ce fléau et à contribuer de manière efficace et responsable, chacun selon sa position, à la gestion de cette phase, par une observation stricte de toutes les consignes, recommandations, décisions et orientations émanant des autorités compétentes, et à l’appui des efforts déployés à tous les niveaux pour faire face à cette pandémie. C’est de notre vie, celle de nos enfants et du destin de notre pays qu’il est question aujourd’hui. Nous devons, tous, faire bloc face à toute entorse aux mesures préventives et à tout laxisme dans l’observation des orientations faites dans ce sens ».

A ce jour, la Mauritanie comptabilise 200 cas déclarés de coronavirus, 6 guérisons, et 6 décès.

